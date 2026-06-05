Salvini ha offerto la vicepresidenza del partito al governatore del Veneto, in un tentativo di rafforzare la sua posizione. Nel frattempo, il partito ha annunciato primarie di voto a Milano e ha provocato un forte calo delle azioni bancarie in Borsa. La strategia mira a rilanciare l’immagine, ma le tensioni interne aumentano, tra nomi come Vannacci e Zaia, mentre il leader cerca di mantenere il controllo di un’area politica che si sta spostando verso altri leader.

Rilanciare, muoversi, dare una scossa. Ma anche uscire dall’angolo, parare i colpi e tentare di restare in sella a un partito che ormai gli è scivolato dalle mani e si sta rivolgendo ad altri leader. Si possono leggere in modi diametralmente opposti le sparate di ieri del vice-premier Matteo Salvini. La principale è stata quella sul contributo alle banche: “Andate a vedere la trimestrale di Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le prime due banche italiane chiuderanno quest’anno di difficoltà per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese, con 20 miliardi di utile. La Lega chiederà agli istituti bancari che stanno facendo guadagni e profitti senza precedenti un contributo alla crescita economica del Paese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Lega, tra Vannacci e Zaia l’estate d’inferno di Salvini: offre la vice-presidenza al Doge, lancia primarie di partito a Milano e terremota le banche in Borsa

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