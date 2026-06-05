Lega piano Salvini-Zaia | verso un nuovo modello di coabitazione

Salvini e Zaia hanno firmato un accordo volto a ridefinire i rapporti all’interno del movimento. Non è previsto un ruolo di vicesegretario per Zaia, ma si parla di un rafforzamento delle sue competenze. Il testo non specifica i poteri esatti che Zaia otterrà, né come cambierà il rapporto tra i due leader. Restano da chiarire le modalità di coabitazione e le eventuali modifiche alle funzioni di Zaia nel nuovo modello.

Come cambierà il rapporto tra Salvini e Zaia dopo l'accordo?. Quali poteri reali otterrà Zaia senza diventare vicesegretario?. Perché la figura di Vannacci minaccia la tenuta del partito?. Cosa accadrà se le due visioni politiche entreranno in conflitto?.? In Breve Vannacci minaccia la tenuta del partito attirando parlamentari come Furgiuele. Zaia punta a spostare l'asse su diritti civili e fine vita. Prossimo incontro tecnico per definire la struttura mercoledì. Congresso non elettivo previsto per l'autunno tra Roma e Venezia.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). La crescita economica del primo trimestre del 2026 si colloca nel contesto di una nuova formula politica per il Carroccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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