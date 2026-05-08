Lega Salvini | Zaia e Marina Berlusconi? Non so di nessun incontro

Matteo Salvini ha dichiarato di non essere a conoscenza di un incontro tra l'ex presidente di Regione Veneto e Marina Berlusconi, come riportato da un quotidiano. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda sulla possibile riunione tra le due figure politiche e imprenditoriali. Salvini ha quindi chiarito di non avere notizie o conferme riguardo a questa eventuale occasione.

“Non so di nessun incontro tra l’ex presidente di Regione Veneto Luca Zaia e Marina Berlusconi, come ha riportato questa mattina il quotidiano La Repubblica”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del nuovo centro alla vita, presso l’ospedale pediatrico Vittore Buzzi, a Milano. Il leader del Carroccio ha spiegato che, in ogni caso, non ci sarebbe “assolutamente” alcun problema se i due si incontrassero. Sulle dichiarazioni del presidente del consiglio regionale Veneto, che al Salone del Mobile ha affermato che alla Lega servirebbe un “cambio di passo”, Salvini ha puntualizzato che “Zaia lo sento e ci parlo direttamente senza mediatori.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Salvini su Zaia e Marina Berlusconi: Non so di nessun incontro.

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