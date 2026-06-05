L’Edera Forlì incanta Civitavecchia | pioggia di medaglie e titolo di miglior società ai Nazionali Endas

Notizia in breve

La Polisportiva Edera Forlì ha conquistato numerose medaglie e il titolo di miglior società ai Campionati nazionali Endas di ginnastica artistica, conclusi a Civitavecchia tra il 31 maggio e il 2 giugno. La squadra ha ottenuto risultati significativi in diverse categorie, con atleti che si sono distinti in più discipline. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da varie regioni. La società forlivese si è distinta per la performance complessiva e il numero di medaglie vinte.