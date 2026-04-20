Le Stelle d' argento di Forlì conquistano il Pala Terme | è pioggia di medaglie ai nazionali

Ieri sera si è conclusa l’ottava edizione del Campionato italiano majorettes Anbima al Pala Terme, dove le

Le luci del Pala Terme si sono spente ieri sera sull’ottava edizione del Campionato italiano majorettes Anbima, ma per la città di Forlì l’eco degli applausi promette di durare a lungo. Sono state due giornate intense, quelle di sabato e domenica, durante le quali la compagine forlivese delle.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Notizie correlate

Vece e Venturelli conquistano medaglie d’argento ai Europei di ciclismo su pista in Turquia**Le due ragazze cremonesi, Miriam Vece e Federica Venturelli, hanno ottenuto due medaglie d’argento ai Campionati Europei di ciclismo su pista...

Pioggia di medaglie per i cuochi di Frosinone: oro, argento e bronzi ai Campionati della Cucina Italiana 2026L’Associazione Provinciale Cuochi Frosinone conquista il titolo di Campionessa Italiana con Ala Balabishkyna e colleziona sei riconoscimenti...