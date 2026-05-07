Una squadra di taekwondo di Forlì ha ottenuto 20 medaglie ai campionati regionali tenuti a Riccione. Sette nuovi campioni regionali sono stati incoronati durante la competizione, dominando sul tatami. La squadra ha portato quasi tutti gli atleti sul podio, confermando il buon risultato alle gare. La partecipazione e la preparazione degli atleti hanno contribuito al successo complessivo della squadra in questa occasione.

? Cosa scoprirai Chi sono i sette nuovi campioni regionali che hanno dominato il tatami?. Come ha fatto la squadra a trasformare quasi tutti gli atleti in medagliati?. Perché alcuni atleti hanno perso solo contro i futuri vincitori della categoria?. Come ha gestito il team il caso di Marina Liverani nel sorteggio?.? In Breve Settimo posto per 7 nuovi campioni regionali tra cui Alessia Sturari e Ettone Sarti.. Cinque medaglie d'argento assegnate a Melisa Tosun, Hana Elsayed, Davide Galdini, Lucia Melli e Daniele Vacca.. Otto medaglie di bronzo conquistate da atleti come Szabo Mattia, Beatrice Fabbri e Emanuele Biscari.. Direzione tecnica affidata a Filippo Rosati con il supporto di Diana Calugareanu e Stefano Crescentini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: l’Edera Forlì conquista 20 medaglie a Riccione

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