Lecco impiantato il catetere da defibrillazione più piccolo al mondo

Il 5 giugno 2026 all'ospedale di Lecco è stato impiantato per la prima volta al mondo il catetere da defibrillazione più piccolo. Si tratta di un dispositivo di dimensioni ridotte rispetto ai modelli precedenti, destinato a trattare pazienti con problemi cardiaci. L'intervento ha coinvolto un team medico specializzato e ha rappresentato un record per la struttura.

Lecco, 5 giugno 2026 – È il catetere da defibrillazione più piccolo al mondo. È stato impiantato per la prima volta all'ospedale di Lecco. È stato eseguito con successo, all’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, il primo impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondo. È l'Omnia Secure, una tecnologia di ultima generazione nell’ambito dell’elettrofisiologia cardiaca. Il catetere da defibrillazzazione è un sottile filo isolato che collega un defibrillatore al cuore: monitorare il ritmo cardiaco ed erogare impulsi elettrici o scariche per interrompere aritmie. L'impianto eseguito a Lecco rappresenta una delle innovazioni più significative nel campo della defibrillazione cardiaca impiantabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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