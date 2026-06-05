All' ospedale Manzoni l’impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondo

All’ospedale Manzoni di Lecco è stato eseguito con successo il primo impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondo, chiamato Omnia Secure. Si tratta di una tecnologia di ultima generazione nel campo dell’elettrofisiologia cardiaca. L’intervento rappresenta un passo avanti nell’ambito delle procedure di defibrillazione, grazie alle dimensioni ridotte del dispositivo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali complicazioni o dettagli tecnici dell’intervento.

È stato eseguito con successo, all’ospedale Manzoni di Lecco, il primo impianto del catetere da defibrillazione più piccolo al mondo, Omnia Secure, una tecnologia di ultima generazione nell’ambito dell’elettrofisiologia cardiaca.Un catetere ultrasottileL’impianto di questo catetere rappresenta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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