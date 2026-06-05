Il 19 giugno a Lecco si terrà un evento dedicato a una graphic novel che racconta la lotta contro le mafie, realizzata da sedici donne. Nel territorio lecchese, le tecniche criminali si sono evolute nel tempo, influenzando le attività illecite locali. Le autrici, coinvolte nel progetto, sono donne che hanno deciso di condividere le proprie esperienze e testimonianze sulla presenza e l’impatto delle mafie. L’iniziativa mira a sensibilizzare su questo tema attraverso il mezzo della narrazione illustrata.

Come si sono evolute le tecniche criminali nel territorio lecchese?. Chi sono le sedici donne che raccontano la loro lotta?. Perché una graphic novel può aiutare a coinvolgere i giovani?. Cosa significa trasformare la memoria delle vittime in impegno civile?.? In Breve Presentazione libro Scelte, femminile plurale curato da Valeria Scafetta e Giulia Migneco. Evento presso sala don Ticozzi in occasione della legge 20 dell'8 marzo 2017. Progetto promosso dall'associazione Avviso Pubblico con il coordinatore Paolo Lanfranchi. Partecipazione istituzionale della presidente Alessandra Hofmann e della consigliera Silvia Bosio. La memoria e il dovere civile si incontrano nella sala don Ticozzi il 19 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecco: 16 donne e una graphic novel contro le mafie il 19 giugno

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