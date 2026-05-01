Ravenna libera contro le mafie il 15 maggio una cena di autofinanziamento

Una cena di autofinanziamento si svolgerà il 15 maggio alle 20 in via Annibale Carracci 2 a Ravenna. L’evento è organizzato dalla rete locale di “Libera contro le mafie” e si propone di raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione. La serata è aperta a tutti e rappresenta un’occasione per sostenere le iniziative contro la criminalità organizzata nella zona.

La Rete di “Libera contro le mafie – Ravenna” ha organizzato una cena di autofinanziamento, che si terrà in via Annibale Carracci 2 (Ravenna), venerdì 15 maggio alle 20.00 “Dopo numerosi eventi, tra formazioni nelle scuole e incontri aperti alla cittadinanza, questa è un’occasione importante per.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: ’Teatro in casa’. Cena e riflessioni contro le mafie "Li avete uccisi, ma erano semi". Lo striscione al corteo di Libera contro le mafie a Torino – Il video(Agenzia Vista) Torino, 21 marzo 2026 Una marcia organizzata da "Libera contro le mafie" a Torino in occasione della XXXI Giornata nazionale della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ravenna contro le mafie: due iniziative per i più giovani; In città torna la rassegna Ravenna contro le mafie: due giornate per promuovere la cultura della legalità; Non dimentichiamo le vittime di mafia. Ritratti in corteo contro l’indifferenza; Due giorni per la legalità: Ravenna contro le mafie torna con nuovi incontri. Ravenna contro le mafie: due iniziative per i più giovaniNell’ambito della rassegna Ravenna contro le mafie 2026 giunta alla 15^edizione, lunedì 27 e martedì 28 aprile si svolgeranno due eventi finalizzati alla riflessione e al dibattito sulla lotta contro ... ravenna24ore.it Ravenna contro le mafie, studenti a confronto con due testimoniOspiti Daniele Sanzone, scrittore e voce della rock band ’A67, e Michele Spina, già Questore e dirigente del commissariato di Scampia ... ravenna24ore.it Gli alunni della 3^D della scuola media ‘Novello’ hanno sfilato per le vie del centro con i volti di chi è stato ucciso. L’iniziativa alla fine di un percorso con le associazioni ‘Pereira’ e ‘Libera’ di Ravenna e la testimonianza di Donato Ungaro. - facebook.com facebook