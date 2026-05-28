Free 2026 – Libertà va cercando | la mostra collettiva tra arte pittura e fotografia

Dal 29 al 31 maggio negli spazi di Vicolo della Canonica 3b a Novara si svolge Free 2026 – Libertà va cercando, mostra collettiva promossa da Artenova.L’esposizione riunisce circa 40 artisti, tra pittori, scultori e fotografi, in gran parte residenti nella provincia di Novara, con ingresso libero. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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A RETIRED AGENT IS FORCED BACK FOR ONE LAST MISSION AGAINST A DEADLY THREAT

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