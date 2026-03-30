Non sempre serve uno scalpello per creare una scultura: a volte basta una fotografia. È questa l’idea al centro di “Immagini nello spazio”, la mostra di Nataly Maier allestita presso la Fondazione Sabe per l’Arte di Ravenna. Un’esposizione che invita il pubblico a ripensare il ruolo dell’immagine fotografica, trasformandola da superficie bidimensionale a presenza fisica capace di abitare lo spazio. Il tema delle cosiddette “fotografie a tre dimensioni” è stato al centro anche della conferenza che ha accompagnato la mostra, un dialogo a più voci tra la curatrice Cristina Casero, il critico Matteo Galbiati e l’artista stessa. Un confronto che ha permesso di approfondire il percorso creativo di Maier e il contesto teorico in cui si inserisce. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Quando la fotografia diventa scultura: il percorso di Nataly Maier in mostra a Ravenna

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Temi più discussi: Le fotosculture di Nataly Maier in mostra a Ravenna; Immagini nello spazio la mostra di Nataly Maier; Fotografie a tre dimensioni: Cristina Casero e Matteo Galbiati in dialogo con Nataly Maier alla Fondazione Sabe.

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