LeBron James e l’allenamento nel mare di Capri scoppia la polemica | Danno ambientale
Il Codacons Campania ha denunciato che LeBron James si è allenato nel mare di Capri, sollevando polemiche su un possibile danno ambientale. La denuncia arriva dopo aver appreso la notizia dalla stampa e si basa su presunti impatti negativi sull’ecosistema locale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità dell’allenamento o sui danni ambientali effettivi. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra le associazioni ambientaliste, che chiedono chiarimenti e interventi.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Codacons Campania segnala, dopo averlo appreso dalla stampa, “che il noto giocatore di basket LeBron James, terminata la stagione sportiva, si gode le sue vacanze in Italia, precisamente sull’isola di Capri da dove ha pubblicato un video social mentre gioca a golf dal suo yacht facendo finire candidamente le palline in mare. “Abbiamo deciso di investire del caso la Procura della Repubblica di Napoli affinché accerti se le palline utilizzate fossero biodegradabili o se, al contrario, possano rappresentare un eventuale danno ambientale – dichiara l’avvocato Matteo Marchetti, presidente dell’associazione – In base all’articolo 452 bis del codice penale infatti ‘È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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