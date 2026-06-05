LeBron James e l’allenamento nel mare di Capri scoppia la polemica | Danno ambientale

Notizia in breve

Il Codacons Campania ha denunciato che LeBron James si è allenato nel mare di Capri, sollevando polemiche su un possibile danno ambientale. La denuncia arriva dopo aver appreso la notizia dalla stampa e si basa su presunti impatti negativi sull’ecosistema locale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità dell’allenamento o sui danni ambientali effettivi. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra le associazioni ambientaliste, che chiedono chiarimenti e interventi.