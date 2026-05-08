Stellantis rafforza la partnership con la cinese Leapmotor | accordo per produrre un nuovo suv elettrico nei siti di Madrid e Saragozza

Da ilfattoquotidiano.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stellantis ha annunciato il rafforzamento della collaborazione con la casa automobilistica cinese Leapmotor, con un accordo per la produzione di un nuovo suv elettrico negli stabilimenti di Madrid e Saragozza. Contestualmente, la società sta preparando la cessione di alcuni impianti europei alla cinese Dongfeng, anche se questa operazione non è ancora ufficiale. La partnership con Leapmotor riguarda specificamente la realizzazione di veicoli elettrici in Spagna.

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Stellantis, in attesa di ufficializzare la cessione di alcuni stabilimenti europei alla cinese Dongfeng, ha annunciato venerdì il “rafforzamento della partnership strategica” con Leapmotor in Spagna. Lo stabilimento di Villaverde a Madrid, dove è prevista la conclusione della produzione della Citroën C4, passerà alla jv Leapmotor International controllata al 51% da Stellantis e, oltre a produrre dal 2028 il C-Suv Bev di Opel, potrebbe vedersi assegnare un nuovo modello Leapmotor. I veicoli verrebbero commercializzati da Leapmotor International nel mercato europeo, in Medio Oriente e Africa. Nel sito Stellantis di Figueruelas, a Saragozza – storico stabilimento Opel in cui dal 1982 sono stati prodotti oltre 10 milioni di Opel Corsa – il nuovo C-Suv Bev si aggiungerà all’attuale produzione della Peugeot 208 e della Lancia Ypsilon.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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