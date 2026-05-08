Stellantis ha annunciato il rafforzamento della collaborazione con la casa automobilistica cinese Leapmotor, con un accordo per la produzione di un nuovo suv elettrico negli stabilimenti di Madrid e Saragozza. Contestualmente, la società sta preparando la cessione di alcuni impianti europei alla cinese Dongfeng, anche se questa operazione non è ancora ufficiale. La partnership con Leapmotor riguarda specificamente la realizzazione di veicoli elettrici in Spagna.

Stellantis, in attesa di ufficializzare la cessione di alcuni stabilimenti europei alla cinese Dongfeng, ha annunciato venerdì il “rafforzamento della partnership strategica” con Leapmotor in Spagna. Lo stabilimento di Villaverde a Madrid, dove è prevista la conclusione della produzione della Citroën C4, passerà alla jv Leapmotor International controllata al 51% da Stellantis e, oltre a produrre dal 2028 il C-Suv Bev di Opel, potrebbe vedersi assegnare un nuovo modello Leapmotor. I veicoli verrebbero commercializzati da Leapmotor International nel mercato europeo, in Medio Oriente e Africa. Nel sito Stellantis di Figueruelas, a Saragozza – storico stabilimento Opel in cui dal 1982 sono stati prodotti oltre 10 milioni di Opel Corsa – il nuovo C-Suv Bev si aggiungerà all’attuale produzione della Peugeot 208 e della Lancia Ypsilon.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis “rafforza la partnership” con la cinese Leapmotor: accordo per produrre un nuovo suv elettrico nei siti di Madrid e Saragozza

Notizie correlate

Stellantis, asse elettrico con LeapmotorPer Leapmotor, partner cinese di Stellantis, si intravede un futuro come punto di riferimento per i veicoli elettrificati del gruppo.

Leggi anche: **Stellantis: amplia partnership con Leapmotor, focus sulla Spagna**

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Stellantis valuta rafforzamento collaborazione con Leapmotor; Stellantis rafforza il proprio impegno nell'Economia Circolare in Medio Oriente e Africa (MEA) inaugurando un Terzo Centro di Smontaggio Veicoli a Casablanca, in Marocco; Stellantis amplia la partnership con Leapmotor: fabbriche e nuovi modelli, le novità.; Stellantis e Leapmotor puntano ad ampliare partnership strategica.

Stellantis rafforza l’asse con la cinese Leapmotor per l'elettrico europeoStellantis rafforza la partnership con il gruppo cinese per accelerare la produzione di auto elettriche a basso costo in Europa, coinvolgendo gli stabilimenti di Saragozza e Madrid ... milanofinanza.it

Stellantis e Leapmotor puntano ad ampliare la partnership strategicaStellantis e la cinese Leapmotor hanno intenzione di rafforzare la partnership strategica, sulla scia del successo iniziale della collaborazione. Le prime notizie riguardano la Spagna, ma nell'Investo ... ansa.it

Stellantis rafforza la collaborazione industriale con Leapmotor: maggiore produzione in Spagna x.com

Stellantis torna in utile nel primo trimestre 2026, ma i margini restano bassi. Crescono le quote in UE e Nord America; giù Asia e Africa. https://auto.everyeye.it/notizie/stellantis-torna-utile-perch-2-5-margine-rivela-strategia-sopravvivenza-875221.htmlutm_ - facebook.com facebook