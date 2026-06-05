Rafael Leao ha spiegato che inizialmente l’Inter aveva mostrato interesse per il suo acquisto, ma lui preferiva restare un altro anno al Lille. Successivamente, il trasferimento al Milan si è concretizzato grazie a una telefonata di Paolo Maldini, che ha convinto il giocatore a cambiare squadra. Leao ha condiviso i dettagli di questa fase della trattativa, senza fornire ulteriori motivazioni o commenti.

di Alberto Petrosilli L’attaccante portoghese Rafael Leao racconta come nacque il trasferimento al Milan e la telefonata decisiva di Paolo Maldini. Rafael Leao guarda avanti: dopo sette stagioni in rossonero, l’attaccante portoghese sembra sempre più orientato verso una nuova esperienza professionale. Questo il retroscena del portoghese sul mancato trasferimento all’Inter nel 2019: LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’ARRIVO IN ROSSONERO: COSA RICORDI DEL CONTATTO CON MALDINI NEL 2019? « C’era stato prima un interessamento dell’Inter. Luís Campos mi disse che stavano pensando di vendermi. Io dissi che volevo restare un altro anno. Poi qualche giorno dopo mi disse che il Milan si sarebbe fatto avanti con una proposta da 25 milioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Leao svela il retroscena sull’Inter: «C’era stato prima un interessamento dei nerazzurri, ma volevo restare un altro anno al Lille»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leao was so good vs Inter Milan ||

Notizie e thread social correlati

Papa Francesco, un anno fa Jorge Mario Bergoglio morto il 21 aprile 2025, era Pasquetta. L'anno prima era stato al G7 di FasanoUn anno fa, il 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco, noto anche come Jorge Mario Bergoglio, il giorno dopo Pasqua.

La Russa svela il retroscena sull’Inter: «Non coinvolta nell’inchiesta arbitri? Parlai con Marotta, mi disse questo prima della Procura»Il presidente del Senato ha dichiarato di aver parlato con un dirigente di calcio prima che fosse aperta un’inchiesta riguardante gli arbitri.

Temi più discussi: Leao rompe con il Milan: Moretto svela il retroscena sul rinnovo saltato e le tappe del divorzio; Milan, Di Marzio svela il retroscena su Allegri al Napoli: Avevano già chiuso prima del Cagliari; Milan-Iraola, colpo di scena? La clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra sul nuovo mister rossonero- E Leao... - Gli ultimi retroscena; L'agente di Allegri svela i retroscena dell'addio al Milan: Nessun contatto dopo l'esonero.

Ultimissime Milan live: rossoneri alla caccia di Rangnick, spunta il retroscena su LeaoUltimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate rossonero ... msn.com

Leao rompe con il Milan: Moretto svela il retroscena sul rinnovo saltato e le tappe del divorzioL’annuncio del portoghese Leao accende il mercato: dalle trattative arenate ad aprile fino alle sirene dalla Turchia e dalla Premier League Il clamoroso annuncio di Rafael Leao, che ha manifestato ape ... msn.com