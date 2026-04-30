La Russa svela il retroscena sull’Inter | Non coinvolta nell’inchiesta arbitri? Parlai con Marotta mi disse questo prima della Procura

Il presidente del Senato ha dichiarato di aver parlato con un dirigente di calcio prima che fosse aperta un’inchiesta riguardante gli arbitri. Ha riferito che durante il colloquio gli fu detto che l’Inter non era coinvolta nell’indagine. La conversazione sarebbe avvenuta prima che la Procura ufficializzasse le indagini e riguarda un confronto diretto con una figura di spicco del settore.

Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Avvocato Gervasoni dopo l’interrogatorio: «Non ha interferito in alcun modo su Salernitana Modena!...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La Russa svela il retroscena sull’Inter: «Non coinvolta nell’inchiesta arbitri? Parlai con Marotta, mi disse questo prima della Procura» Notizie correlate Inchiesta sugli arbitri, arriva la decisione sull’Inter: il comunicato della ProcuraL’Inter e i suoi dirigenti non figurano tra gli indagati dell’inchiesta per frode sportiva avviata dalla procura di Milano. Marotta rompe il silenzio sull’inchiesta arbitri: "Inter estranea ai fatti e penalizzata"Mentre il calcio italiano rischia di capitolare dinanzi all'ennesimo scandalo arbitrale, Beppe Marotta rompe il silenzio e prova a tranquillizzare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La Russa svela: Ho parlato con Marotta, mi è parso sereno e convinto. Arbitro amico? E poi abbiamo perso 3-0!; TRIBUNA.COM * SERIE A: LA RUSSA SVELA: HO PARLATO CON MAROTTA, MI È PARSO SERENO E CONVINTO. ARBITRO AMICO? E POI ABBIAMO PERSO 3-0!; Caos Arbitri: indagati Di Vuolo e Nasca per i fatti di Inter-Verona, inchiesta partita dalla denuncia di un tifoso; La Roma va meritata sul campo: i Friedkin alzano la voce, rinnovi illustri in standby. Berlino svela la nuova strategia militare, 'la Russia una minaccia'La Germania punta sull'alta tecnologia, sulla produzione delle armi, la sorveglianza dello spazio e un aumento degli uomini e delle donne attivamente impegnati militarmente, ripensando la funzione d ... ansa.it Elicotteri russi per la Cina: cosa svelano i misteriosi documenti trapelati sul webNuovi documenti trapelati sul web raccontano di un possibile accordo militare tra Mosca e Pechino per la fornitura di elicotteri d’attacco russi alla Cina. I file, comparsi sui social media e subito ... ilgiornale.it Il super nerazzurro nonché Presidente del Senato Ignazio La Russa svela l'umore di Marotta dopo l'intervista - interrogatorio a Sky di ieri Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com facebook Berlino svela la nuova strategia militare, "la Russia una minaccia. Avremo l'esercito più forte d'Europa". Gli OO7 olandesi: "Mosca attaccherà la Nato". #ANSA x.com