Un anno fa, il 21 aprile 2025, moriva Papa Francesco, noto anche come Jorge Mario Bergoglio, il giorno dopo Pasqua. La domenica precedente, molto malato, decise comunque di partecipare pubblicamente ai eventi pasquali, rendendo quella la sua ultima apparizione ufficiale. L’anno precedente, aveva preso parte al G7 tenutosi a Fasano, evento al quale aveva partecipato in qualità di leader religioso.

Il giorno prima, a Pasqua, molto ammalato, volle tenere la sua presenza pubblica. Sarebbe stata l'ultima. Il 21 aprile 2025 Jorge Mario Bergoglio morì. Era diventato papa dodici anni prima, nel febbraio 2013 e scelse il nome di Francesco, per richiamare l'essenza di umiltà della chiesa. Quella di papa Bergogloo è stata una figura gigantesca nella storia della chiesa. (foto: di Giuseppe Di Bari, il papa al G7 in Puglia nel giugno 2024) .🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Papa Francesco, un anno fa Jorge Mario Bergoglio morto il 21 aprile 2025, era Pasquetta. L'anno prima era stato al G7 di Fasano

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