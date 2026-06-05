Leao stanco del Milan attacca tutti | Ho giocato fuori ruolo

Leao ha criticato il Milan, affermando di aver giocato spesso in ruoli non congeniali e di sentirsi stanco. La sua recente dichiarazione avviene pochi giorni dopo aver annunciato di considerare conclusa la sua esperienza nel club. La situazione evidenzia tensioni tra il calciatore e la società, con Leao che si è espresso pubblicamente sul suo stato di forma e sulle modalità di utilizzo in squadra. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali.

E’ un addio e non è indolore. Perché pochi giorni dopo aver annunciato di considerare concluso il suo percorso al Milan, indifferente alle critiche di chi lo ha attaccato per una confessione che di certo non aiuterà il club a massimizzarne il valore del cartellino sul mercato, Rafa Leao è tornato all’attacco chiarendo i contorni del suo saluto al mondo rossonero. E lo ha fatto precisando molto di una stagione che è stata negativa in termini di risultati di squadra e personali, con quel bilancio di 10 gol e 3 assist al termine di un’annata condizionata dai problemi fisici. Leao non nasconde nulla e non le manda a dire. Non ha gradito evidentemente i fischi e le critiche, le cose dette ad alta voce dai tifosi e quelle lasciate trapelare del club. 🔗 Leggi su Panorama.it

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LEAO ANNUNCIA L'ADDIO AL MILAN ! SLOT MA OGGI COSA SIAMO

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