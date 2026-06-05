Rafael Leao ha criticato l’ex allenatore durante un’intervista in Portogallo, affermando che la stagione è stata molto stancante. Ha spiegato di aver giocato infortunato e spesso fuori ruolo, aggiungendo che il sistema di gioco non lo favoriva. Leao ha espresso insoddisfazione per le condizioni della sua stagione senza fare riferimenti specifici ad altri.

Rafael Leao, come De Bruyne, in un’intervista concessa ai microfoni di Sport TV in Portogallo, il calciatore del Milan non ha risparmiato un attacco al suo ex allenatore. L’attaccante portoghese non ha nascosto il malcontento nei confronti di Massimiliano Allegri per averlo schierato in un ruolo non suo e in un sistema tattico che non esaltava le sue caratteristiche: “ È stata una stagione difficile. Non siamo arrivati in Champions League. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione che non è la mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Leao attacca Allegri: “Stagione logorante, ho giocato infortunato e fuori posizione, il sistema non mi aiutava”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allegri e il rigore tirato da Nkunku: Qualcosa mi diceva che per Leao non era la serata giusta

Notizie e thread social correlati

Leao: "Pubalgia e fuori posizione, stagione logorante. Premier o Liga mi valorizzerebbero di più"Il calciatore portoghese ha commentato la sua condizione fisica, parlando di pubalgia e problemi alla postura, che hanno reso la stagione difficile.

Leão rompe totalmente con il Milan: “Giocato cinque mesi infortunato e fuori ruolo. Vorrei la Premier”Rafael Leão ha annunciato di voler lasciare il Milan, criticando lo staff del club.

Temi più discussi: Napoli-Milan, le ufficiali: Hojlund out, Allegri con Nkunku-Fullkrug; Il giornalista attacca Allegri: Non dovevi fare questo con Leao!; Leao-Milan, una storia arrivata al capolinea: le 6 tappe che hanno portato alla rottura; Leao lascerà il Milan: Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato.

Rafael #Leao tuona contro Allegri e la sua stagione al #Milan! .Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui la squadra giocava non mi ha messo nelle condizioni di riuscirci. Alla fine diventa logorante. #Leao #Napoli #Allegri x.com

Leao senza freni, attacca il Milan e si mette sul mercato: Ho giocato per mesi in una posizione non miaRafael Leao, in un'intervista realizzata in Portogallo, ha ribadito la volontà di lasciare il Milan, e ha raccontato le difficoltà dell’ultima stagione ... fanpage.it

Davide Bartesaghi: Leao vuole andare via? Ci mancherà, ma se vuole un cambiamento di scenari, dovrebbe farlo. Posso migliorare nella fase difensiva. Europa League e seconda stella? Prima, saneremo le nostre ferite. Peccato vedere andare via Allegri. : reddit

Leao scarica il Milan, che bordata ad Allegri: Giocavo da infortunato in un ruolo non mioL'attaccante rossonero sulla stagione deludente: Il sistema non mi aiutava. Poi annuncia l'addio: Per il mio calcio serve altro ... tuttosport.com