Rafael Leão ha annunciato di voler lasciare il Milan, criticando lo staff del club. L’attaccante portoghese ha dichiarato di aver giocato cinque mesi infortunato e di essere stato tenuto fuori dal ruolo. Durante un’intervista a Sport TV, ha affermato di desiderare un trasferimento in Premier League o Liga. La rottura tra il giocatore e il club è ormai definitiva, con Leão che ha espresso chiaramente il suo desiderio di cambiare squadra.

La frattura tra Rafael Leão e il Milan è ormai insanabile e si trasforma in un vero e proprio terremoto mediatico e di calciomercato. Dopo aver manifestato nei giorni scorsi la volontà di lasciare il club rossonero, l'attaccante portoghese classe 1999 è tornato a parlare ai microfoni dell'emittente lusitana Sport TV, lanciando pesantissimi atti d'accusa verso la gestione tecnica e medica della sua ultima stagione in Serie A. Gestione medica fallimentare: il portoghese ha confessato di aver giocato per ben 4 o 5 mesi in condizioni fisiche precarie, praticamente da infortunato, convivendo con una dolorosa tendinite mai curata del tutto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Leão rompe totalmente con il Milan: “Giocato cinque mesi infortunato e fuori ruolo. Vorrei la Premier”

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