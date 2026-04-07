Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha commentato l'esito della partita recente del club. Durante una conversazione pubblica, ha affermato che la squadra ha giocato con l'obiettivo di mantenere lo 0-0 e ha espresso un giudizio negativo sulla prestazione complessiva. Cassano ha anche rivolto una domanda ai tifosi riguardo all'andamento della squadra e alla loro percezione delle recenti partite.

Come al solito, Cassano non ci è andato giù tenero nei riguardi di Allegri, suo ex allenatore al Milan, che proprio non sopporta. "Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo", ha esordito Cassano sul tema. 'FantAntonio' ha poi proseguito così: "Per me è la conclusione perfetta della settimana tragica per la nostra Nazionale visto che si continua a spingere questo allenatore - l'invettiva su Allegri -. Il Napoli senza attaccanti ha provato comunque a vincerla ed ha strameritato di farlo. Il Milan ha almeno due attaccanti di livello ma giocano in maniera casuale". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Il Milan ha giocato per lo 0-0 e ha fatto schifo. Vorrei fare una domanda ai tifosi …”

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CASSANO E ADANI AMMIRANO ALLEGRI PER COME HA RIBALTATO LA PARTITA CON IL TORINO

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Cassano: Derby schifoso, dal Milan me l'aspettavo ma l'Inter mi ha deluso. Chivu ha giocato per lo 0-0, che fastidioSei molto più forte, quindi devi mettere loro paura, chiuderli in area e non farli più uscire. Poi se perdi come all'andata va bene. Il Milan ha fatto i primi 30 minuti con il pressing alto e poi si ... calciomercato.com

Cassano durissimo su Allegri... L'ormai opinionista ed ex calciatore Antonio #Cassano è tornato a parlare di #Allegri, allenatore che non stima particolarmente "Il #Milan con il Napoli ha tenuto basso il ritmo per 90 minuti, ha giocato per lo 0-0 ed è uno schif - facebook.com facebook

Cassano: “Lautaro tra i 2 o 3 centravanti più forti al mondo. Ai pagliacci che criticano dico…” x.com