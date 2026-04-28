Il Milan si trova ad affrontare una fase difficile per Christian Pulisic, che dopo cinque mesi senza segnare ha un'intesa molto ridotta con il compagno di reparto Leao. La situazione ha portato a un rallentamento anche nei discorsi sul rinnovo contrattuale, in attesa del Mondiale. Le prestazioni del giocatore sono al centro delle discussioni tra i tifosi e la società, mentre il club cerca di capire come superare questa fase negativa.

Mercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata. Le ultime Calciomercato Juve, accelerata prima del Mondiale: i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza Mercato Milan, sprint deciso per Gila: Allegri approva l’operazione e il club prepara l’assalto alla Lazio per portare a casa il difensore Stones Manchester City, ufficiale l’addio a parametro zero: occasione per la Juve! Manchester United, fumata bianca per il rinnovo di Mainoo! I dettagli dell’accordo Inchiesta arbitri, il calcio italiano sul cornicione: il punto di Vaciago. Sospetti, tempistiche sospette e un sistema che rischia di crollare oltre le accuse Mercato Milan, prende quota la suggestione Anguissa: Allegri e Tare ne parlano, pista complicata.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, il mistero Pulisic: cinque mesi senza gol, intesa con Leao ai minimi e futuro appeso al Mondiale

Notizie correlate

Turci: “Il caso Leao, l’intesa con Pulisic e Allegri da bordo campo: vi svelo tutto sul Milan” | Esclusiva PMTommaso Turci, giornalista e inviato di 'DAZN', ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni.

Leggi anche: Leao e Pulisic insieme? Il Milan con loro in campo ha segnato solo 5 gol

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Le 5 verità di Milan-Juventus 0-0: pareggio utile a entrambe, Yildiz e Pulisic preoccupano; Milan-Juventus: Allegri concede spazio a Fullkrug, Gimenez resta un mistero; Il CorSport sul Milan: Mistero Pulisic; Coppa Italia in palio: il mistero di Pulisic affascina i tifosi.

Crisi Pulisic, il Milan si interroga: crollo mentale, problemi tattici e rinnovo congelato in attesa del MondialeCrisi Pulisic, il Milan si interroga: crollo mentale, problemi tattici e rinnovo congelato in attesa del Mondiale ... calcionews24.com

Milan, le parole di Allegri e l'indizio sul futuro di Pulisic: l'americano e i rossoneri si preparano a dirsi addio?Nessun goal nel 2026, un'astinenza che resiste ormai dal lontanissimo 28 dicembre e che si protrae da 16 partite ufficiali. La crisi di Christian Pulisic è un fatto conclamato e spiega, almeno parzial ... calciomercato.com

Queste le parole di #Adani, che a Viva el Futbol ha azzardato un confronto tra il #Milan di #Conceicao e quello di #Allegri... “L’anno scorso Conceicao ha fatto 2 finali, una l’ha vinta in Arabia, l’altra l’ha persa a Roma. Allora se vogliamo vedere il Milan di - facebook.com facebook

Calciomercato #Milan, da #Grimaldo a #Lewandowski: 5 acquisti per puntare allo scudetto #SempreMilan #SerieA x.com