Il calciatore portoghese ha commentato la sua condizione fisica, parlando di pubalgia e problemi alla postura, che hanno reso la stagione difficile. Ha affermato che un trasferimento in Premier League o Liga potrebbe valorizzarlo maggiormente. Durante un’intervista, ha anche detto di aver sentito di poter fare la differenza in campo, ma le scelte tattiche della squadra non gli hanno consentito di esprimersi al meglio.

Per chi magari si era perso la prima puntata di fine maggio, adesso è arrivato il sequel. Rafa Leao torna a parlare dal ritiro con la nazionale portoghese, ribadendo la volontà di dire addio al Milan e, allo stesso tempo, spiegando più nel dettaglio ciò che non ha funzionato nella scorsa stagione. "Ho bisogno di una nuova sfida - ha ribadito a Sport Tv -. In Italia il campionato si sta evolvendo, ma per il mio calcio la Premier League o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento e me come giocatore. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento: penso che riuscirei a mettere a confronto il mio talento con giocatori che sono a un livello molto alto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao: "Pubalgia e fuori posizione, stagione logorante. Premier o Liga mi valorizzerebbero di più"

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