I pronostici di lunedì 11 maggio | Serie A Liga Premier League e Primeira Liga

Lunedì 11 maggio si svolgeranno diverse partite di calcio nelle principali leghe europee, tra cui la Serie A, la Liga, la Premier League e la Primeira Liga. Sono in programma incontri che coinvolgono squadre di vari campionati, con alcuni match già annunciati e altri ancora da definire. Le gare si terranno in diversi stadi e avranno orari distribuiti nell’arco della giornata. Sono attesi risultati che potrebbero influenzare la classifica finale di alcune competizioni.

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I pronostici di lunedì 11 maggio, in campo Serie A, Liga, Premier League, Primeira Liga e altri campionati minori in giro per il mondo La terzultima giornata di Serie A si chiude con il posticipo tra Napoli e Bologna: i campioni d’Italia hanno abdicato in favore dell’Inter ma proveranno a chiudere il campionato almeno al secondo posto, mentre l’obiettivo dichiarato di Vincenzo Italiano è quello di finire all’ottavo posto. Per i partenopei c’è l’occasione di chiudere definitivamente il discorso Champions League. In Spagna attenzione a Rayo Vallecano-Girona, match in cui i padroni di casa freschi finalisti della Conference League ma non ancora salvi nella Liga partono leggermente favoriti per evitare la sconfitta in una gara che si preannuncia con almeno due gol complessivi.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 11 maggio: Serie A, Liga, Premier League e Primeira Liga ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NBA Playoffs 2026 ; NBA Standings Today ; NBA games today ; NBA conference semifinals today ; NBA Notizie correlate Leggi anche: Pronostici di oggi 11 maggio. Serie A, Premier League, La Liga, Primeira Liga I pronostici di lunedì 2 marzo: Serie A, Liga, Primeira Liga e ChampionshipGrazie ai sette punti conquistati nelle ultime tre giornate, la Fiorentina è tornata a credere fermamente nella salvezza, ma non può assolutamente... Argomenti più discussi: Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 36ª giornata; Pronostici Manchester City - Brentford: Doku protagonista in un match equilibrato; Segui Chelsea-Nottingham Forest: pronostici, top scommesse e quote; Premier League, West Ham-Arsenal: pronostici, migliori scommesse e quote.