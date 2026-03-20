Negli ultimi anni, la Cina ha registrato una crescita economica significativa che ha portato a un cambiamento nei rapporti di forza mondiali. Gli Stati Uniti, che per decenni hanno dominato l'economia globale, si trovano ora a confrontarsi con questa nuova realtà. La questione riguarda il progressivo spostamento del Pil globale, evidenziato dall’aumento del peso economico cinese.

Gli Stati Uniti hanno a lungo considerato la propria supremazia economica come un dato quasi naturale, una sorta di destino scritto nella storia. Eppure, guardando ai grandi cicli globali, quella leadership appare oggi sempre più fragile. L’ascesa della Cina, oltre a essere una questione recente, coincide anche con il ritorno di un equilibrio storico che affonda le radici nel lontano passato. Per gran parte della storia umana, come ha spiegato la rivista Fortune, il baricentro economico del mondo era collocato in Asia, tra Cina e India. Il predominio americano, consolidatosi nel secondo dopoguerra, rappresenta piuttosto un’eccezione temporanea, favorita anche dal declino o dalle crisi degli altri grandi attori globali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Spostamento del Pil globale": così la Cina erode il primato economico americano

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