Università di Salerno inaugurazione dell' anno accademico | Formare cittadini nel presente per il futuro

Nell’ambito dell’inaugurazione dell’anno accademico, diciannove università italiane sono state presenti all’evento dell’ateneo salernitano, rappresentate dai loro rettori, rettrici, prorettori e delegati. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali provenienti da diverse regioni del paese, confermando l’interesse delle università italiane per questa occasione ufficiale.

Diciannove Atenei di tutta Italia, rappresentati dai propri Rettori, Rettrici, Prorettori e Delegati, hanno preso parte all’Evento di Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi di Salerno. La Cerimonia, che ha celebrato il 59esimo anno dalla fondazione dell’Ateneo, si è aperta con il Corteo Accademico delle rappresentanze istituzionali delle università partecipanti e della comunità UniSA. L’Inno Nazionale intonato dal Coro Pop del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno ha dato ufficialmente il via all’evento, nella gremita Aula Magna “Vincenzo Buonocore”. Ad inaugurare i lavori il Saluto istituzionale del Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio, che ha dedicato l’apertura della sua relazione al ricordo del Professore Giorgio Donsì - Rettore dell’Ateneo dal 1995 al 2001 - scomparso pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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