Le stagioni della Campania | presentato il programma dei percorsi turistici integrati

Da anteprima24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato presentato oggi il nuovo programma “Le stagioni della Campania”, che prevede percorsi turistici integrati. La presentazione si è svolta in una conferenza stampa a Palazzo. Il progetto include itinerari che valorizzano diverse stagioni e aree della regione. Sono stati illustrati dettagli sui percorsi, con l’obiettivo di promuovere il turismo locale attraverso esperienze tematiche e stagionali. La conferenza ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

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Tempo di lettura: 4 minuti E’ stato presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, il programma di percorsi turistici “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, finalizzato alla realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione del territorio. L’avviso pubblico, nell’ambito del Piano Triennale del Turismo, punta a rafforzare l’attrattività della Campania a livello nazionale e internazionale, in un’ottica di destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta, attraverso la valorizzazione integrata delle risorse territoriali, delle tradizioni e delle eccellenze enogastronomiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Avviso pubblico per percorsi turistici integrati, dal 16 giugno la presentazione delle domande

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