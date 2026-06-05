Le stagioni della Campania | presentato il programma dei percorsi turistici integrati

Notizia in breve

È stato presentato oggi il nuovo programma “Le stagioni della Campania”, che prevede percorsi turistici integrati. La presentazione si è svolta in una conferenza stampa a Palazzo. Il progetto include itinerari che valorizzano diverse stagioni e aree della regione. Sono stati illustrati dettagli sui percorsi, con l’obiettivo di promuovere il turismo locale attraverso esperienze tematiche e stagionali. La conferenza ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore.