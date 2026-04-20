Scoprire la Campania attraverso 101 meraviglie fuori dai classici percorsi turistici | il nuovo libro di Rpberto Pellecchia
È uscito da pochi giorni l’undicesimo libro di Roberto Pellecchia, dedicato alla scoperta della Campania attraverso 101 luoghi poco conosciuti rispetto ai percorsi turistici più frequentati. Il volume propone un viaggio tra paesaggi, monumenti e angoli nascosti, offrendo uno sguardo diverso sulla regione. La narrazione si concentra su luoghi meno noti, invitando i lettori a esplorare aspetti sconosciuti della Campania. La lettura richiede circa due minuti.
Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Pellecchia li racconta nel suo undicesimo libro, uscito pochi giorni fa. Punti panoramici, dimore storiche, piccoli musei, spelonche profondissime, siti archeologici, cascate spettacolari, antichi cimiteri ipogei, eremi remoti, affreschi bizantini, chiese monumentali e borghi che sembrano usciti da una fiaba. Un caleidoscopio di meraviglie poco note di una regione che non smette mai di stupire per la ricchezza di tesori che custodisce. “ Scoprire la Campania attraverso 101 meraviglie fuori dai classici percorsi turistici ” introduce a un problema tipico delle aree troppo ricche di attrattori turistici conosciuti in tutto il mondo.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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