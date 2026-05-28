Ad Ancona arriva il chupa-chups al gusto polpetta Ikea

A Ancona, un chupa-chups al gusto di polpetta IKEA è stato venduto in un negozio locale. La caramella, dal design simile alla famosa polpetta, è stata trovata sugli scaffali tra altri dolci. I clienti hanno notato la presenza del prodotto e l’hanno condivisa sui social. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla distribuzione o all’origine del dolce. La vendita del chupa-chups ha attirato l’attenzione degli acquirenti e degli appassionati.

ANCONA - Da IKEA si entra per cercare una libreria o una nuova lampada e poi ci si ritrova davanti a un piatto di polpette, tra una pausa improvvisata e due chiacchiere in compagnia.Il lecca?lecca in edizione limitata ispirato al gusto dell’iconica polpetta IKEA torna protagonista per un giorno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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