Chupa Chups al gusto polpette di Ikea | non sono un fake verranno distribuiti gratis a giugno

A giugno, verranno distribuite gratuitamente delle nuove caramelle al gusto polpetta, ispirate ai piatti di Ikea, e l’annuncio è stato condiviso sui social. La proposta, inizialmente annunciata come uno scherzo per il Pesce d’Aprile, si è poi trasformata in una reale iniziativa. La comunicazione invita gli utenti a fare richiesta, promettendo di accontentarli con questa novità dolciaria.

"Tu hai chiesto, noi ti accontentiamo" si legge su Instagram. Il lecca-lecca al gusto polpetta presentato da Ikea come Pesce d'Aprile è diventato realtà.🔗 Leggi su Fanpage.it

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