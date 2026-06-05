Le piccole e medie imprese investono poco nella prevenzione dei rischi legati al clima. I dati mostrano che le risorse destinate a misure di adattamento sono limitate, anche in presenza di eventi climatici estremi più frequenti. Molte aziende non adottano interventi specifici per proteggersi da alluvioni, siccità o altre calamità naturali, preferendo mantenere bassi i costi senza investire in soluzioni di resilienza.

Il cambiamento climatico rappresenta sempre più un fattore di rischio perla competitività dei Paesi. Un esempio lampante di quanto l’imprevedibilità ambientale costituisca un rischio per le imprese sono i danni diretti alle infrastrutture causati dal cambiamento climatico: secondo l’ultimo report redatto da Deloitte, entro il 2030 si potrebbe arrivare a 2 miliardi, mentre entro il 2050 a ben 5 miliardi di euro annui solo in Italia. Un impatto devastante che potrebbe comportare una progressiva riduzione del Pil, compresa tra l’1,6% e il 6% entro il 2050. Considerando poi anche gli effetti indiretti, come l’interruzione dei servizi e gli impatti sulle catene di fornitura, il costo complessivo stimato si collocherebbe tra 11,5 e 18 miliardi l’anno al 2050. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le Pmi investono poco contro i rischi del clima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Investono pedone e scappano, trovati poco dopo e denunciatiDue persone sono state denunciate a seguito di un incidente avvenuto giovedì 16 aprile a Mutigliano, nei pressi di Lucca.

La Commissione Ue contro Meta: “Divieto social sotto i 13 anni? Facebook e Instagram fanno ben poco. Inadeguata la valutazione dei rischi per i minori”La Commissione europea ha contestato a Meta di aver valutato in modo insufficiente i rischi per i minori sui social network di Facebook e Instagram.

Argomenti più discussi: Cybersecurity, perché le PMI restano vulnerabili anche se investono; Detrazioni start-up innovative: vantaggi per soci e investitori; Rischi climatici: quale impatto per l'economia; Digital Clef: nasce il partner strategico che porta metodo e trasparenza nel marketing delle PMI italiane.

Perché le Big 4 non investono nello sviluppo PLM? reddit

Tre PMI italiane su quattro non investono in AI e non hanno piani per farloEurostat 2026 misura il 22% di adozione contro il 32% europeo. Confartigianato lancia l'acceleratore con OpenAI mentre il 76% del tessuto produttivo resta fuori. msn.com