La Commissione Ue contro Meta | Divieto social sotto i 13 anni? Facebook e Instagram fanno ben poco Inadeguata la valutazione dei rischi per i minori

La Commissione europea ha contestato a Meta di aver valutato in modo insufficiente i rischi per i minori sui social network di Facebook e Instagram. In particolare, si evidenzia che le politiche adottate sono ritenute inadeguate per proteggere i minorenni, mentre si discute anche di un possibile divieto di utilizzo sotto i 13 anni. La questione potrebbe portare a una sanzione fino a 12 miliardi di euro, pari al 6 per cento del fatturato annuale globale dell’azienda.

La valutazione inadeguata dei rischi per i minori, su Facebook e Instagram, potrebbe costare carissimo a Meta: fino a 12 miliardi, ovvero il 6 per cento del fatturato annuo globale del colosso californiano fondato da Mark Zuckerberg. Lo scrive la Commissione europea nel comunicato ufficiale, per annunciare le conclusioni preliminari dell’indagine sulla piattaforma dei social network. Secondo i primi risultati, Meta avrebbe violato il Digital service act. “Instagram e Facebook stanno facendo ben poco per impedire ai bambini di età inferiore a 13 anni di accedere ai loro servizi. Il Dsa impone alle piattaforme di far rispettare le proprie...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue contro Meta: “Divieto social sotto i 13 anni? Facebook e Instagram fanno ben poco. Inadeguata la valutazione dei rischi per i minori” IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Leggi anche: Minori sotto i 13 anni su Facebook e Instagram, la Ue accusa Meta: “Misure inefficaci, rischia maxi multa” Instagram e Facebook sotto accusa Ue: mancata tutela dei minori di 13 anniInstagram e Facebook violano il Digital Services Act per non aver valutato né mitigato adeguatamente i rischi derivanti dall'accesso ai loro servizi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ue vs Meta, il colosso di Zuckerberg sotto la lente della Commissione: non tutela gli under 13. La replica: Le verifiche funzionano; La Commissione Ue sfida Big Tech: vuol farsi il suo social; Antitrust UE: la Commissione contesta a Meta le nuove condizioni di accesso a WhatsApp per gli assistenti AI di terzi; Meta nel mirino dell’Ue per la tutela dei minori: dubbi sui controlli dell’età. La Commissione Ue contro Meta: non tutela i minori di 13 anni su Instagram e FacebookSecondo la Commissione le piattaforme violerebbero la legge sui servizi digitali. Le misure attuali risulterebbero inefficaci nel prevenire l'accesso dei più giovani ... italiaoggi.it L'Ue contro Meta: «Instagram e Facebook violano le regole di tutela per i minori di 13 anni»Se confermate, le violazioni accertate in via preliminare dalla Commissione europea potrebbero portare a sanzioni fino al 6% del fatturato annuo dell'azienda di Zuckerberg. «I bambini possono facilmen ... corriere.it La presidente della Commissione alla plenaria dell’Eurocamera: la risposta passa da una minore dipendenza dai fossili importati e nel coordinamento tra i 27 Leggi l'articolo #CrisiEnergetica - facebook.com facebook Via libera della Commissione Ue alla nona rata del Pnrr dell'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro. "Le riforme e gli investimenti collegati sostengono cambiamenti importanti per cittadini e imprese: una pubblica amministrazione più efficiente, una giustizia più rapid x.com