Due persone sono state denunciate a seguito di un incidente avvenuto giovedì 16 aprile a Mutigliano, nei pressi di Lucca. Dopo aver investito un pedone, si sono allontanate senza prestare soccorso. La polizia locale, intervenuta prontamente, ha individuato i responsabili con l’aiuto di alcuni cittadini che hanno fornito informazioni utili alle indagini. Le due persone coinvolte sono state identificate e denunciate per omissione di soccorso.

Lucca, 18 aprile 2026 – Grazie alla tempestività della polizia locale di Lucca e alla collaborazione di alcuni cittadini, sono stati individuate e denunciate due persone responsabili di omissione di soccorso a seguito di un incidente avvenuto giovedì 16 aprile a Mutigliano. Alle 12,30 la centrale operativa della polizia locale aveva ricevuto una segnalazione riguardante l'investimento di un pedone. Una pattuglia di pronto intervento, già in servizio di controllo del territorio, era giunta sul luogo dell'accaduto in pochi minuti trovando una giovane donna ferita, già assistita dal 118. Chi aveva investito, tuttavia, era già scappato senza prestare assistenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investono pedone e scappano, trovati poco dopo e denunciati

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