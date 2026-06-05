SANSEPOLCRO Ancora traguardi di prestigio per l’orchestra " Piccole Scintille " di Sansepolcro, diretta dalla maestra Laureta Cuku Hodaj. Il primo riguarda la selezione fra i finalisti del progetto internazionale " Giovani musicisti nel mondo ". Sabato 13 e lunedì 15 giugno l’ensemble si esibirà nella cattedrale di Grosseto assieme ad altri gruppi provenienti da diversi Paesi del mondo, ma nel frattempo è arrivato il secondo grande risultato, ovvero il primo premio conquistato dal Quintetto delle Scintille (valutazione 96100 punti) e la piazza d’onore dell’intera orchestra (95100) al concorso internazionale "Friends of music" di Bernalda, in provincia di Matera, al quale hanno partecipato circa 300 musicisti provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Piccole Scintille brillano ancora: conquistati premi internazionali

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