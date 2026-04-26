Alla fiera Vinitaly 2026, la cantina Centanni ha ottenuto sei premi nazionali, assegnati a diverse denominazioni di origine controllata del territorio. Tra i riconoscimenti, il Pecorino si è aggiudicato il titolo di miglior Pecorino delle Marche. Questi premi sono stati pubblicamente annunciati durante l’evento, che si è svolto recentemente in Italia. La cantina ha presentato varie etichette che hanno riscosso successo tra i giudici.

Sei premi nazionali conquistati al Vinitaly 2026, distribuiti su tutte le Doc del territorio, con un risultato di punta che vede il Pecorino ottenere il titolo di miglior Pecorino delle Marche. È da qui che parte il bilancio della Cantina Centanni, realtà vitivinicola radicata tra Montefiore dell’Aso, Campofilone e Lapedona, e nella certezza che comunità e capacità di innovare, restano leve decisive anche nelle fasi più complesse. Quattro i vini bianchi premiati (due Offida Passerina e due Offida Pecorino) e due i rossi (‘Rosso di Forca’ e un Marche Rosso). Un ventaglio che testimonia coerenza qualitativa e capacità di presidiare l’intera produzione locale con standard elevati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantina Centanni: sei premi nazionali conquistati al Vinitaly

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