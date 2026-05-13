Domenica scorsa le ginnaste dell’ASD Ritmica Girasole si sono esibite a Ponsacco in occasione della seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver LC1 e LC2, organizzato dalla Federazione Ginnastica Italiana. Le giovani atlete hanno ottenuto diversi risultati positivi, con alcune di loro salite sul podio, grazie alle prove svolte durante la competizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di ginnaste provenienti da diverse realtà della regione.

Domenica scorsa le ginnaste dell’ ASD Ritmica Girasole sono scese in pedana a Ponsacco per la seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver LC1 e LC2, della Federazione Ginnastica Italiana, ottenendo tanti buoni risultati e diversi podi. Nel campionato LC2 si è messa in evidenza Greta Nannizzi, che nella categoria A1 ha conquistato il primo posto All Around, vincendo anche l’oro al corpo libero e alla fune. Bella prova anche per Benedetta Fattorini, terza classificata All Around nella categoria A4, con due argenti alla fune e alla palla. In A3, Anna Petrocchi ha chiuso al quarto posto conquistando due bronzi alla palla e alle clavette.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ginnastica Ritmica. Brillano le piccole stelle del “Girasole“. Ottima prova per Nannizzi e Fattorini

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