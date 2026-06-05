Oggi si giocano due amichevoli pre-mondiali tra Messico e Serbia, e Repubblica Ceca e Guatemala, tra le 2 e le 4 del mattino. La giornata prevede in totale 24 partite amichevoli di calcio. Le partite si svolgono in diversi orari e località, con incontri che anticipano il torneo mondiale. Nessuna delle squadre coinvolte ha ancora ufficializzato le formazioni definitive. Le gare sono aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming o televisiva.

In campo tra le 2 e le 4 del mattino due quarti del gruppo A del mondiale americano. Il Messico, padrone di casa, affronta la Serbia, una delle escluse eccellenti di questa rassegna, mentre la Repubblica Ceca sfiderà il Guatemala, in un match che potrà dire qualcosa quanto meno sulla tenuta fisica dei convocati. Le due nazionali sono inserite nel gruppo A dove troveranno Corea del Sud e Sud Africa a contendergli i due posti (più uno, eventuale) per il passaggio ai sedicesimi di finale. La sfida poi tra Messico e Repubblica Ceca è in programma alla terza giornata dei gironi, precisamente alle 3 del mattino del 25 giugno. Oltre alle due protagoniste del mondiale altre cinquanta squadre si affronteranno in amichevoli internazionali di livello variabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Messico-Serbia e Repubblica Ceca-Guatemala le amichevoli pre-mondiale

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