Alle 21.15 si gioca la partita di andata della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli. Contestualmente, si disputano sei amichevoli pre-mondiali.

Due percorsi diversi che hanno portato entrambi all’ennesima conclusione: una finale, andata e ritorno, in cui Brescia e Ascoli si giocano il salto di categoria e in realtà l’intera stagione. Se l’Union arriva da una semifinale con la Salernitana che ha visto due gol oltre lo scadere dei 90 minuti, l’Ascoli è reduce da una doppia sfida in cui la gara di andata si è rivelata decisiva. La prima delle due finali si giocherà questa sera alle 21.15 al Rigamonti, mentre il ritorno è previsto per domenica 7 giugno alle 20.00. Il Mondiale, quello vero, inizierà l'11 giugno ma intanto le amichevoli possono iniziare a farci sentire un po’ quell’aria frizzante che accompagna ogni rassegna iridata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Brescia-Ascoli per la finale playoff in Serie C, sei amichevoli pre-mondiali

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BRESCIA-ASCOLI FINALE DANDATA PLAY-OFF DI SERIE C TUTTI I PRECEDENTI DAL 1980 AL 1990

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