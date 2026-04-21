Sorteggio Mondiale | Italia nel girone di ferro con Stati Uniti Cina e Repubblica Ceca

Da gazzetta.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il sorteggio del Mondiale, le squadre italiane sono state inserite in un girone molto impegnativo, che include le nazionali di Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. La manifestazione si terrà a Berlino dal 4 al 13 settembre, con le partite che si svolgeranno nel capoluogo tedesco. Le azzurre apriranno il torneo il 4 settembre affrontando la rappresentativa di Praga.

Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. Saranno queste le avversarie dell'Italia nel girone D del Mondiale che si svolgerà a Berlino dal 4 al 13 settembre. Le azzurre giocheranno questa competizione per la prima volta dopo 32 anni, e non sarà un ritorno facile. Basti pensare che la finale dell'ultimo Mondiale è stata proprio Cina-Stati Uniti. L'Italia scenderà in campo il 4 settembre contro la Repubblica Ceca, il 6 contro Team Usa e il 7 contro la Cina. Gli orari delle partite verranno resi noti nelle prossime settimane. Le vincenti dei quattro gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze si giocheranno gli spareggi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sorteggio Mondiale: Italia nel girone di ferro con Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca

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