Le nuove tendenze travel di TikTok che stanno influenzando l’estate 2026

Le tendenze di viaggio dell'estate 2026 sono influenzate dai contenuti pubblicati su TikTok, dove un semplice reel con un tramonto o una colazione ben curata può diventare virale in breve tempo. Le persone condividono immagini di luoghi poco conosciuti, senza fare affidamento sulle guide turistiche tradizionali. Questo approccio ha modificato le modalità di scoperta delle destinazioni, puntando sulla viralità dei post e sui contenuti visivi.

Nell'estate 2026 i trend travel non nascono più dalle guide turistiche, ma dai suggeriti di Tik Tok. Basta fare il reel giusto, postare un tramonto mozzafiato, una foto fatta a regola d'arte che ritrae una buonissima colazione ed un posto sconosciuto può diventare virale in pochissimo tempo. 🔗 Leggi su Today.it

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