Dal feed alla palestra | Instagram e TikTok stanno influenzando il fitness?

Negli ultimi anni, Instagram e TikTok sono diventati piattaforme molto popolari per condividere contenuti legati al fitness. Navigando tra i video, si incontrano spesso sessioni di allenamento brevi, fotografie di trasformazioni fisiche e suggerimenti su alimentazione e integratori. Questi social media sono utilizzati da utenti di diverse età per ispirarsi o seguire routine di allenamento quotidiane, offrendo un'ampia varietà di contenuti nel settore.

Apri Instagram o TikTok e in pochi secondi ti ritrovi tra workout da 10 minuti, “before & after” di trasformazioni fisiche, routine di allenamento quotidiane e consigli su dieta e integrazione. Il fitness non è più solo una scelta personale o legata alla palestra sotto casa: oggi è anche (e soprattutto) un fenomeno social. Ma quanto stanno davvero influenzando Instagram e TikTok il modo in cui le persone si allenano, mangiano e vivono il proprio corpo? Negli ultimi anni il fitness è uscito dalla dimensione puramente sportiva per diventare un vero e proprio format digitale. Su TikTok, i video brevi e ad alto impatto rendono virali esercizi semplici, challenge e trasformazioni fisiche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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