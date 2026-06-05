Un giovane Andrea ricevette alcuni accordi suonati con la mano sinistra come approvazione per il suo percorso musicale, mentre gli venne consegnata una borsa contenente le proprie partiture. Questa consegna rappresenta la fiducia riposta in un Marco ormai adulto, che ha ereditato le note di Ennio Morricone e le ha riproposte attraverso la bacchetta.

Alcuni accordi regalati con la sua mano sinistra per approvare il percorso musicale di un adolescente Andrea e la consegna della doviziosa borsa con le proprie partiture per sigillare la piena fiducia riposta in un Marco ormai uomo. Questi ricordi fanno parte della memoria di due fratelli dal cognome tanto importante quanto il loro orgoglio nel portarlo. Nel libro “ Ennio Morricone, il genio, l’uomo, il padre ”, pubblicato da Sperling & Kupfer nel 2024, Marco Morricone, primogenito, che dal padre ha ereditato il carattere riservato e un po’ schivo, racconta la vita accanto al maestro, condendola con rarità di vita quotidiana, svelando un uomo capace di creare dei capolavori per il cinema senza quasi mai leggere i copioni, a volte partendo da semplici suoni come palline da ping-pong o fischietti omaggio nei sacchetti dei cornflakes. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Le note di Ennio Morricone rivivono nella bacchetta del figlio Andrea

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