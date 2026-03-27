Un nuovo progetto sinfonico dedicato a Ennio Morricone vede i suoi figli protagonisti, offrendo un’interpretazione unica della sua musica. Il concerto intitolato “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone” si svolge sui palcoscenici italiani e rappresenta un omaggio diretto all’opera del compositore, con i figli che dirigono e interpretano le sue composizioni.

ROMA – “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone” è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui palcoscenici attraverso una prospettiva unica: quella dei suoi figli. A guidare l’Orchestra Filarmonica del Teatro di Modena è il M° Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone, voce narrante. Un progetto che riporta la musica di Ennio Morricone alla sua origine più profonda, intrecciando esecuzione, racconto e immagini in una forma essenziale, evocativa e diretta. A cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 6 luglio 2020, la figura di Ennio Morricone continua a imporsi come una delle più alte espressioni della musica del Novecento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone”, l’omaggio a Ennio da parte dei suoi figli

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