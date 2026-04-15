Le leggendarie note di Ennio Morricone diventano danza | al Carignano debutta Notte Morricone
Al teatro Carignano arriva “Notte Morricone”, uno spettacolo che trasforma le note del compositore in danza. La produzione unisce musica, cinema e coreografia in un tributo artistico dedicato a uno dei compositori più influenti del XX secolo. La rappresentazione debutta dopo un lungo lavoro di preparazione, coinvolgendo artisti di diverse discipline per reinterpretare le composizioni attraverso il movimento.
Il cinema, la musica e la danza si fondono in un omaggio visionario a uno dei più grandi geni del Novecento. Da mercoledì 22 a domenica 26 aprile 2026, il Teatro Carignano ospita "Notte Morricone", la nuova creazione del pluripremiato coreografo spagnolo Marcos Morau. Lo spettacolo, secondo.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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