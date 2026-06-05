Le monete da due euro false fatte a Prato e finite in tutta Europa
Sono state trovate monete da due euro false prodotte a Prato e distribuite in tutta Europa. Le monete sono state realizzate con una qualità tale da ingannare i sistemi antifrode della Zecca di Stato e della Centrale Antifrode europea. Le autorità hanno sequestrato un ingente quantitativo di monete contraffatte, che sono state trovate in diversi paesi europei. La produzione e la distribuzione di queste monete sono al centro di un’indagine in corso.
Monete da due euro false. Ma talmente simili alle originali da “bucare” i sistemi antifrode della Zecca di Stato e della Centrale Antifrode europea. A indagare è la procura di Prato del procuratore Luca Tescaroli. E, fa sapere oggi Il Fatto Quotidiano, finora sono stati individuati 5 cittadini cinesi. Organizzati secondo una struttura gerarchica con falsari, corrieri, intermediari e distributori incaricati di immettere le monete nel mercato. Spesso attraverso cambiamonete di sale slot e bingo. Le monete da due euro false made in Prato. Ma secondo gli investigatori i cinque fanno parte di un’organizzazione molto più ampia. Lo dimostrano gli investimenti e il livello tecnologico delle monete. 🔗 Leggi su Open.online
Prato, maxi operazione contro rete internazionale di monete false da 2 euro
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