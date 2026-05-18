Cinque cittadini cinesi sono stati arrestati a Prato con l’accusa di aver prodotto e distribuito monete false da due euro. Le indagini hanno portato al sequestro di un ingente numero di monete contraffatte, che sarebbero state messe in circolazione nella zona. L’attività illecita coinvolge diverse fasi, dalla creazione fino alla vendita, e i sospetti sono stati fermati dopo una serie di controlli. La polizia ha sequestrato anche strumenti utilizzati per la falsificazione.

Cinque cittadini cinesi sono stati arrestati a Prato con l’accusa di falsificazione, distribuzione e smercio di monete da 2 euro false. Il provvedimento arriva al termine di un’indagine che ha fatto emergere un’associazione a delinquere con legami transnazionali che produceva i falsi in due zecche clandestine a Quarrata (Pistoia) e a Prato e distribuiva monete così ben contraffatte da sfuggire anche ai controlli dei dispositivi elettronici più all’avanguardia. Le “materie prime” ovvero anelli e piattelli dorati (ring e inner) arrivavano direttamente dalla Cina con sdoganamento in Germania e Belgio. L’indagine, partita a novembre 2025, aveva già portato al sequestro in ben 13 occasioni di quasi 20 mila monete false rinvenute nei cambia monete e nelle sale slot-video-lottery della provincia di Prato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fiume di monete false da due euro: occhio, dove le "spacciano"

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