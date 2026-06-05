Le mille voci con cui i Radicali hanno reso migliore l‘Italia

Da linkiesta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente di Europa Radicale, Igor Boni, ha pubblicato con la casa editrice Edizioni Lindau: “RADICALISSIMAMENTE, dizionario di un metodo”, con la prefazione di Matteo Marchesini. In quasi mille voci si ricostruisce il complicato puzzle di un metodo politico che ha cambiato la faccia dell’Italia e non solo. Neologismi, slogan, modi di dire, modalità di organizzazione e di azione, ossessioni lessicali, temi, battaglie, protagonisti delle lotte: il libro ricostruisce il dizionario di un’idea di politica nobile e alta. Come hanno fatto i Radicali a produrre grandi riforme? Come è stato possibile per un piccolo gruppo politico conquistare la... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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