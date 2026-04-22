Regina Elisabetta | come le reali con abiti e gioielli hanno reso omaggio alla sovrana nel giorno del suo centenario

Nel giorno del centenario della Regina Elisabetta, membri della famiglia reale hanno reso omaggio alla sovrana indossando abiti e gioielli appartenuti a lei. La principessa di Galles ha scelto di portare una collana e orecchini di proprietà della monarca, mentre la principessa Anna ha adottato una stessa scelta. Questi dettagli hanno segnato un momento di commemorazione ufficiale, con i familiari che hanno reso visibile il loro rispetto attraverso i loro abiti.

Arrivano dalla collezione di Elisabetta II le collane di perle e gli orecchini indossati da Kate Middleton. La principessa di Galles per il ricevimento a Buckingham Palace ha sfoggiato un abito firmato Emilia Wickstead lilla, un colore pastello che non può non ricordare una nuance molto amata da Sua Maestà. Non è la prima volta che Kate impreziosisce la sua mise con la collana a tre fili di perle appartenuta alla compianta regina. Lo aveva già fatto al pranzo per i governatori del Commonwealth alla vigilia del funerale della sovrana (come confermato da palazzo), anche in quel caso abbinandola a un vestito, ovviamente nero, di Emilia Wickstead.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Regina Elisabetta: come le reali, con abiti e gioielli, hanno reso omaggio alla sovrana nel giorno del suo centenario Notizie correlate Re Carlo III rende omaggio alla regina Elisabetta II nel giorno del suo centenarioRe Carlo III ha reso omaggio alla sua defunta madre, la regina Elisabetta II, in un messaggio video reso pubblico da Buckingham Palace per celebrare... Leggi anche: Ad aprile, per i 100 anni della regina Elisabetta, Buckingham Palace si prepara ad allestire la più grande mostra di abiti appartenuti alla sovrana Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il secolo lungo della regina Elisabetta II; 100 anni dalla nascita di Elisabetta II, i look inimitabili; Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta; Guida fotografica alle spille più preziose di Elisabetta II: storia e segreti dei gioielli della regina. Regina Elisabetta: come le reali, con abiti e gioielli, hanno reso omaggio alla sovrana nel giorno del suo centenarioLa regina Elisabetta se n'è andata l'8 settembre 2022 ma nella giornata in cui avrebbe compiuto 100 anni è tornata a vivere negli outfit delle reali che l'hanno celebrata nei vari appuntamenti in ... vanityfair.it Regina Elisabetta, ecco le tiare esposte nella mostra che la celebra a 100 anni dalla sua nascita (c'è anche quella sfoggiata nel giorno delle nozze con il principe Filippo)Non solo abiti, borse cappellini: nella più grande e completa mostra dedicata allo stile della defunta sovrana non potevano mancare i gioielli della sua collezione personale. Tra i vari cimeli, tre di ... vanityfair.it Regina Elisabetta II, il gusto del regno: lo chef calabrese Mazzei tra i sapori della Corona: Il 21 aprile segna i cento anni dalla nascita della Regina Elisabetta II, figura simbolo di un’epoca e protagonista di uno dei regni più lunghi della storia contemporanea. L - facebook.com facebook Ieri a Buckingham Palace per i 100 anni della regina Elisabetta, re Carlo si è circondato dei suoi Royal più fedeli. Ma sono troppo pochi x.com