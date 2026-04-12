Docenti sui social l’amore per gli alunni | Odiatemi oggi per amarmi domani Mi hanno salvato la vita e Siete il motivo per cui sceglierei altre mille volte la professione di docente!

Numerosi insegnanti condividono sui social momenti di affetto e riconoscenza nei confronti degli studenti. Tra messaggi di amore e gratitudine, alcuni ricordano come la passione per la professione li abbia aiutati a superare momenti difficili, mentre altri esprimono emozioni di nostalgia e tenerezza. Le parole usate variano dal tono ironico a quello più commosso, con voci che spesso si spezzano per l’emozione.

C’è chi parla con tenerezza, chi con nostalgia, chi con ironia, chi con la voce un po’ rotta dalla commozione. Sotto il post che chiedeva ai docenti di lasciare un commento positivo ai propri alunni, è uscito un piccolo ritratto collettivo della scuola visto dalla parte di chi insegna: una scuola fatta di sveglie all’alba, di pensionamenti difficili da digerire, di legami che restano anche dopo decenni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it "Gli abiti mi hanno salvato la vita". Mouna Ayoub si raccontaDall’infanzia in Libano, il matrimonio con Nasser al-Rashid in Arabia Saudita, l’alta moda monetizzata come via di fuga, la nuova esistenza come... Docenti di oggi, vocazione o professione? “La scuola non è un convento”, “La passione? Te la fanno passare”. I pareri socialIl duro sfogo di un'educatrice sui docenti disinteressati innesca un forte dibattito tra vocazione, stipendi bassi, burocrazia e studenti difficili...