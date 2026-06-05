Le Marche leader nazionali nella nautica con un volume d' affari che supera il miliardo di euro
Le Marche registrano un volume d’affari nel settore nautico che supera il miliardo di euro, confermandosi come la regione leader in Italia. I dati indicano un incremento rispetto agli anni precedenti, con numeri record per le attività legate alla produzione e alla vendita di imbarcazioni. La crescita interessa sia il settore manifatturiero sia quello commerciale, con un aumento delle esportazioni e degli investimenti locali. Le aziende della regione continuano a espandersi, consolidando la posizione di leadership nel mercato nazionale.
ANCONA – Volumi record nelle Marche per il settore della nautica, dove il complesso di tutte le attività sfonda la cifra record di un miliardo di euro. Non a caso il 15-20% degli yacht a livello nazionale viene realizzato nella nostra regione, con le esportazioni che rappresentano oltre il 90%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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